За неделю — треть от годового дохода: цветочники рассказали о заработке на 8 Марта

Международный женский день — это праздник и для цветочников. В этот весенний период цены на цветы поднимаются в полтора-два раза. Тюльпаны — самый ходовой товар в преддверии праздника. Именно эти цветы сейчас скупают тоннами в Севастополе, их стоимость выяснял корреспондент ФАН.

«Вчера в моем магазине работали четыре человека, мы обслуживали несколько крупных корпоративных праздников. Обычно работает один человек, под вечер еще мама приехала помогать. Мы разошлись во втором часу ночи. Сформировали почти 300 букетов. Следующая такая горячая смена нас ждет еще 7 и 8 марта», ― рассказала Федеральному агентству новостей владелица цветочной лавки.

Собеседница ФАН рассказала и о средней стоимости одного тюльпана. За неделю марта она заработала треть от своего годового дохода.

«Мы заказывали у производителя в Москве. Цветы доставляются в коробках, не могу сказать, сколько это тонн. Но нам уже пришла одна машина, и еще одну мы сегодня ожидаем. Тюльпаны купили в среднем за 20 рублей за штуку, продаем от 70 рублей, в зависимости от сорта. Это не дорого, дешевле чем у многих, именно поэтому у нас ажиотаж. Но в цену ведь входит зарплата людям и оплата бензина курьеру», ― добавила владелица цветочного бизнеса.

На цветочном рынке стоимость одного тюльпана начинается от 100 рублей. Это уже праздничные цены, рассказали ФАН продавцы.

«У нас качественные, голландские. Не завянут завтра, будут долго стоять и не открываться. Другие, дешевые быстро завянут у вас. Праздничные цены у нас уже с 5 марта, поэтому нет смысла пытаться купить букет заранее, дешевле он не будет», ― поделились с ФАН торговцы с цветочного рынка.

Также тюльпаны продают и в крупных сетевых супермаркетах, цена за букет из трех цветков фиксированная ― 350 рублей.

«Мы готовы платить, ведь это подарок, внимание. Заранее букет не возьмешь, куда его прятать? Или завянет вдруг. Поэтому деваться некуда, будем покупать», ― рассказала житель Севастополя.

Стоимость цветов, по словам предпринимателей, снизится уже 9 марта, когда покупательский ажиотаж пойдет на спад.