Ким Кардашьян рассказала о травле из-за лишнего веса во время беременности

Лос-Анджелес, 6 марта. Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян призналась, что каждый день рыдала на последних месяцах беременности, потому что из-за лишнего веса ее сравнивали с касаткой.

Кардашьян откровенно рассказала о своих комплексах после просмотра документального фильма о Бритни Спирс, премьера которого состоялась чуть больше месяца назад. Она считает, что певица сильно пострадала от нападок СМИ.

«После просмотра фильма я сочувствую Бритни. Пресса сыграла настолько большую роль в ее жизни, что это ее травмировало. Это действительно может сломать даже самого сильного человека», — высказалась звезда реалии-шоу в Instagram.

По словам Кардашьян, она столкнулась с подобной жестокостью и давлением прессы, когда была беременна. В СМИ то и дело появлялись статьи, в которых высмеивали ее лишний вес.

«Я плакала каждый божий день из-за того, что происходило с моим телом, как СМИ сравнивают его с касаткой. Меня еженедельно стыдили историями с обложек, которые делали мою неуверенность настолько болезненной, что я не могла выйти из дома в течение нескольких месяцев после этого», — призналась Кардашьян.

Она отметила, что во время беременности страдала от повышенного артериального давления, из-за чего сильно опухала. Кардашьян набрала около 30 килограммов и рожала на шесть недель раньше предписанной даты. По ее словам, она каждый день страдала из-за внешнего вида и состояния здоровья, а пресса только подливала масла в огонь.

В июне 2013 года в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста родилась дочь Норт, а через два года — сын Сент. Позже с помощью суррогатного материнства у супругов появилось на свет еще двое детей. В начале этого года стало известно, что пара подала на развод. Многие подозревают, что причиной разрыва могла стать измена телезвезды.