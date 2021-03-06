Анна Нетребко восхитила фанатов снимками с отдыха в ОАЭ

Дубай, 6 марта. Знаменитая оперная певица Анна Нетребко порадовала фанатов новыми снимками с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Звезда ради кадров в пустыне облачилась в паранджу.
Нетребко опубликовала в Instagram две фотографии, на которых запечатлена в черной накидке со стразами. Артистка сделала неброский макияж с акцентом на глаза. Позируя перед камерой, она задумчиво посмотрела в сторону.
«Ушла в пустыню…», — прокомментировала Нетребко снимки.
Восхищенные поклонники осыпали оперную диву комплиментами и заметили, что такой красавице все наряды к лицу.
«Волшебное фото!»;
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша»;
«Восточная красавица!»;
«Обожаю вашу естественность и красоту», — написали фанаты.
В Дубай Нетребко отправилась не одна, а в компании супруга Юсифа Эйвазова, который тоже является оперным певцом. Пара воспитывает сына Тьяго от прошлых отношений артистки.
Нетребко несколько дней назад побывала в гостях у «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец устроил для гостей настоящий пир, а также провел для подруги экскурсию по своей богатой гардеробной.