Сочи, 6 марта. Власти Краснодарского края ввели временный запрет на строительство многоквартирных домов в Сочи, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Строительство нового жилья активно велось в Сочи последние несколько лет. Сейчас в городе много разрозненных построек, школ и других соцобъектов не хватает. Такое нововведение позволит упорядочить застройку на курорте и разработать новый генплан Сочи, объяснил Кондратьев.

Запрет вступит в силу летом, уточнил мэр города Алексей Копайгородский. Согласно новым правилам, в Сочи будет разрешено строительство домов высотой не более 12 метров и площадью до 300 квадратных метров.

Власти намерены улучшить транспортную и экологическую ситуацию в крупнейших населенных пунктах Черноморского побережья на территории Краснодарского края в ближайшее время. Строительство альтернативного подхода к Сочи из Джубги значительно сократит время в пути между городами.