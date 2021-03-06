Баранец назвал способ проучить США за демпинг цен на космическую доставку

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за демпинг цен на рынке пусковых услуг. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предложил Роскосмосу в семь раз поднять цены на двигатель РД-180, который установлен на американских космических ракетах, в ответ на «пинок» США.

Американский пинок

Американское космическое ведомства резко подняло цены на доставку грузов — отправить на станцию килограмм груза можно за 20 тысяч долларов вместо прежних 3 тысяч. В США отметили, что старые цены были сильно занижены, чтобы простимулировать рынок.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за демпинг на рынке пусковых услуг. По его словам, этот «пинок» стимулировал сокращение затрат и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело: в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Подставить другую щеку

Виктор Баранец считает, что ситуацию с демпингом США на рынке требует от России пересмотра, радикальной ревизии расценок на работу в космосе. При этом эксперт назвал унизительным тот факт, что Россия никак не отвечает на попытки США вытеснить ее с рынка.

«Американцы называют нас врагами, так сказал президент Соединенных Штатов, едва успев нагреть кресло в Овальном кабинете. У этих «врагов» американцы продолжают покупать лучший в мире двигатель РД-180. Я вот думаю, а хорошо бы Рогозину на эти двигатели тоже раз в семь повысить цены. Американцы практикуют такой бизнес. А мы что, лыком шиты? Нас называют врагами, а сами идут с протянутой рукой!» — возмутился собеседник ФАН.

В Роскосмосе надеются, что российско-американские отношения наладятся, поэтому нужно продолжать сотрудничество, а космос — последняя нить между Россией и США. Кроме того, продажа РД-180 США приносит доходы в бюджет Роскосмоса.

«Что для нас важнее — бабло или чтобы нас врагом не называли? Это не только, как говорит Рогозин, пинок, это еще и пощечина! Теперь американцы со своими деревянными счетами подходят к расценкам на использование нашей космической техники. Их величество деньги берут верх над нашей национальной гордостью. Работать надо на равных и с взаимоуважением. А американцы сели на нашу телегу и свесили ноги. Мало того, что они пополняют казну за счет сотрудничества с Россией, так они еще и плюют в нашу сторону», — добавил обозреватель.

Баранец уверен, что Роскосмос развратил американцев — они летают на российском двигателе, проводят колоссальные исследования и обогащаются опытом, чтобы потом послать Роскосмос куда подальше.