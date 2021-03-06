Мария Захарова назвала цель визита представителя правительства ФРГ в Россию

Москва, 6 марта. Депутат Бундестага Йохан Заатхофф участвовал в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, немецкий политик пребывал в России с с 27 февраля по 3 марта. Он посетил не только столицу страны, но и Санкт-Петербург. Во время визита в РФ депутат встретился с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Госдуме Павлом Завальным. Беседы также состоялись в МИД РФ и администрации Санкт-Петербурга.

«Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума «Петербургский диалог», и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами», — рассказала Захарова.

Мария Захарова добавила, что Йохан Заатхофф высказывал претензии по проблемным вопросам в российско-германских отношениях, в частности, отметил озабоченность судьбой гражданского общества.

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