Строитель высотного здания в Екатеринбурге погиб после падения с 18-го этажа

Екатеринбург, 6 марта. Один из рабочих на стройке многоэтажки погиб в результате падения с большой высоты. Причины трагедии пока неизвестны.

Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины на стройке 25-этажного дома, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, погибший был одним из строителей — он скончался после падения с 18-го этажа. Стражи порядка осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также сообщается, что тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Причины падения строителя пока неизвестны.

Ранее ФАН писал о москвиче, который упал с 18-го этажа и чудом остался жив.