Меркель указала на усиление гендерного неравенства из-за пандемии

Берлин, 6 марта. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ продолжат предпринимать усилия для обеспечения равенства полов.

Заявление Меркель опубликовано на сайте правительства ФРГ. В нем указывается на рост гендерной дискриминации из-за пандемии коронавируса.

«Женщинам снова приходится чаще разрываться между обеспечением обучения детей на дому, присмотром за ними и собственной профессией», — утверждает канцлер ФРГ.

Меркель отметила, что сейчас женщины особо востребованы во многих профессиях, особенно в социальной сфере. Поэтому правительство будет и дальше стремится создать комфортные условия для совмещения домашнего быта и работы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об ослаблении коронавирусных ограничений в Германии.