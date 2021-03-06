Японцы поддержали идею использования в стране «Спутника V»

Токио, 6 марта. Японское руководство должно организовать процесс одобрения российской вакцины в стране. Об этом японские пользователи Сети написали под статьей местной газеты Mainichi Shimbun.

Материал был посвящен выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала.

Так, по мнению одного из пользователей, Япония обязательно должна поддержать идею использовать в стране вакцину российского производства против COVID-19. Еще один комментатор напомнил, что в Европе «Спутник V» уже проходит аккредитацию и регистрацию, а в некоторых странах ЕС его уже применяют.

«Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское — самое лучшее в мире», — написала читатель японской газеты.

Пользователь под ником mit солидарен с соотечественницей. Он сравнил вакцины с кошкой, отметив, что ее происхождение не имеет никакого значения, главное чтобы «хорошо ловила мышей».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно оценил «Спутник V».