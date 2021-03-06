Портрет Ленина спровоцировал скандал на Украине

Киев, 6 марта. Член общественной организации «Антифашистский комитет Украины» Михаил Кононович был отключен от эфира украинского телеканала из-за портрета революционера Владимира Ленина на стене.

Во время телепередачи на одном из украинских каналов к эфиру по видеосвязи подключили Кононовича. На стене у мужчины висел портрет Ленина, который привлек внимание еще одного участника программы — националиста Игоря Мирошниченко.

«Пан, который у нас тут сидит и подцепил портрет «Членина» — он, наверное, целовал бы его в тюремной камере, это в лучшем случае. Потому что это провокация и нарушение закона Украины», — сказал радикал.



Телеведущий Александр Васильев изначально не заметил портрет советского вождя, однако позже попросил Кононовича убрать картину с Лениным. Затем журналист пригрозит члену общественной организации отключением от эфира.

«Потому что в нашем эфире портретов Ленина быть не может», — сообщил Васильев.

Однако представитель антифашистского движения не стал прятать портрет советского политика и был отключен от трансляции.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Украина закрывает последнее независимое СМИ за поздравление с Днем Победы.