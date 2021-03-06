Миротворцев ООН в ЦАР обвинили в неэффективности и пособничестве боевикам

Банги, 5 марта. Присутствие миссии ООН в ЦАР показало свою низкую эффективность в вопросах безопасности. А призывы некоторых членов международного сообщества увеличить количество миротворцев в республике встречает критику со стороны экспертов.

«Персонал ООН в ЦАР показал низкую эффективность в урегулировании кризиса в стране. Более 14 000 человек контингента МИНУСКА обходятся международному сообществу примерно в один миллиард долларов в год и не способствуют восстановлению мира в стране», – отметил независимый эксперт ООН по правам человека Яо Акбеци.

Многопрофильная миссия международной организации (МИНУСКА) также была обвинена в бездействии в противостоянии бандитским группировкам и защите мирных жителей.



Например, 3 марта миротворцы ООН не смогли помешать боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) разграбить гуманитарный конвой в населенном пункте Бемаль. По словам сотрудников пострадавшей миссии, «голубые каски» лишь посетовали на то, что «радикалы их не слушаются».

По данным издания CAJ News, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов. Кроме того, были отмечены случаи, когда конфискованное миротворцами у боевиков оружие появлялось на черном рынке.

В феврале министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон обвинила международные организации в недостатке политической воли и мужества. Дипломат осудила переговоры ООН с боевиками, сравнив организацию с Лигой Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну.