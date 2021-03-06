Международные наблюдатели оценили выборы в Грузии

Тбилиси, 6 марта. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало отчет о ходе парламентских выборов в Грузии.

По данным БДИПЧ, выборы прошли с соблюдением основных прав и свобод граждан. В отчете, однако, говорится и о некоторых недостатках, связанных с политическим давлением на участников голосования.

«Технические аспекты выборов были проведены эффективно, хотя доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях оказало негативное влияние на общественное восприятие их беспристрастности и независимости», — говорится в отчете БДИПЧ.

Наблюдатели от международной организации также отметили, что новые и небольшие политические партии оказались в неравном положении из-за высокого лимита расходов на предвыборную кампанию.

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