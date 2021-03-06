Сын Наташи Королевой решил связать себя узами брака со стриптизершей

Москва, 6 марта. Известная певица Наташа Королева назвала провидением судьбы грядущую свадьбу своего 19-летнего сына Архипа со стриптизершей.

Наследник артистки сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина. Судя по всему, Архип очень очарован своей избранницей, ведь решился на брак спустя семь месяцев после знакомства. Будущей невесткой Наташи Королевой оказалась девушка по имени Мелиса, которая с 18 лет занимается стриптизом.

Внешность девушка имеет, действительно, эффектную: у нее пятый размер груди и накаченные губы. Мелиса не скрывает, что обращалась к косметологу, чтобы немного откорректировать черты лица. По ее словам, до знакомства со звездными родителями жениха, она даже не подозревала, что встречается с сыном кумира своего детства.

«Первое предложение сделала ему я. У меня было золотое кольцо бабушки — он согласился. И Архип знал, кто я, поэтому смысл мне стесняться себя, если я идеальна», — уверенно заявила Мелиса в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сама Наташа Королева к свадьбе своего сына относится спокойно. Артистка, которая сама вот уже 17 лет состоит в браке со стриптизером Сергеем Глушко, назвала это «судьбой».

«Одним стриптизером в семье больше или меньше», — высказалась певица.

В конце прошлого года брак Королевой и Тарзана дал трещину: шоумен изменил своей супруге. Мать певицы Людмила Порывай прокомментировала секс-скандал с участием Глушко и предположила, кто мог «замутить» громкую историю.