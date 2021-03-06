Popular Mechanics: новый американский истребитель создаст условия для жесткой войны

Вашингтон, 6 марта. Перспективный американский боевой самолет, создаваемый по программе Next Generation Air Dominance (NGAD), станет чрезвычайно неприятным сюрпризом для врагов США.

Об этом пишет американское издание Popular Mechanics, приводя высказывание руководителя Боевого авиационного командования ВВС США Марка Келли.

«Это самолет станет средством, способным обеспечить противнику очень тяжелый день, тяжелую неделю и жесткую войну», — заявил генерал Келли.

При этом глава Боевого авиационного командования американских ВВС отметил, что для производства истребителей шестого поколения по программе NGAD необходимы смелость и готовность к большим финансовым расходам. В противном случае аналогичные средства авиационного доминирования получат соперники США, прежде всего Китай, предупредил Келли.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США признали полный провал программы строительства истребителя пятого поколения F-35.