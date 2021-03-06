Адвокат раскрыл мотивы пермского подростка, который зарубил семью топором

Пермь, 6 марта. Юрист отметил, что его подзащитный осознал всю тяжесть содеянного и искренне раскаивается. По его мнению, подростку может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Школьник из Пермского края убил свою семью из-за упреков и оскорблений. Об этом рассказал адвокат подзащитного.

По словам юриста, родители заставляли ребенка учиться и ходить в школу, что ему претило. Видимо, произошел нервный срыв, подчеркнул адвокат.

В день преступления мама мальчика проверила его электронный дневник и стала ругать. Это стало причиной обиды школьника. Адвокат отметил, что подросток пропускал занятия из-за проблем со здоровьем, о чем родителям было известно. Защитник обвиняемого рассказал, что подросток еще должен пройти медэкспертизу и после заключения психиатра можно будет говорить о его здоровье. Он отметил, что школьник раскаивается в содеянном, пишет сайт телеканала «360».

Убийство семьи произошло вечером 1 марта. Подросток взял топор и зарубил им мать, отца и младшую сестру. После этого он на такси скрылся из региона в Екатеринбург.