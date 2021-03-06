МИД Украины анонсировал открытие новых посольств и консульств

Киев, 6 марта. Украинская сторона в ближайшее время откроет новые посольства и консульства в других странах. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Согласно полученным данным, украинское генеральное консульство будет открыто на территории польского города Вроцлав. Посольства также начнут функционировать в Гане и на Филиппинах.

Плюс ко всему новые консульства откроются в Румынии, Индии и Мумбаи. Полноценно начнет функционировать украинское представительство в Чили.

«Это новые возможности защищать интересы Украины, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, и мы назначим туда профессионалов», — сказал Кулеба.

Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД Украины заподозрил сотрудников посольства в контрабанде сигарет.