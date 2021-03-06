Волонтеры и спасатели помогают с переправой жителям отрезанных сел в Астраханской области

Астрахань, 6 марта. Три села в Астраханской области лишились сообщения с «большой землей». На помощь сельчанам прибыли спасатели с аэроподушкой и лодками, чтобы помочь людям с переправой.

Откликнулись на беду и волонтеры. Они помогают с доставкой продуктов в пострадавшие села, сообщил источник ФАН.

Сообщение с населенными пунктами Бакланье, Долгино и Кривой Бузан осуществлялось благодаря понтонному мосту. Однако несколько его секций оказались под водой, таким образом полторы тысячи человек теперь «отрезаны» от остального мира.

Сейчас спасатели при помощи спецтехники пытаются откачать воду из затопленных секций моста. Планируется замена трех из них.