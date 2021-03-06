Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо ждет ребенка

Вашингтон, 6 марта. Топ-модель Тони Гаррн, встречавшаяся со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, перестала скрывать беременность.

О радостном событии Гаррн рассказала в ролике для немецкого Vogue, который опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка призналась, что с нетерпением ждет встречи с ребенком, а пока наслаждается этим счастливым моментом.

«Я хранила эту тайну почти шесть месяцев. Наконец-то я могу поделиться с вами моим самым большим секретом», — написала она в посте.

Обрадованные поклонники пожелали модели и ее первенцу крепкого здоровья. В комментариях отметился и отец ребенка — звезда фильмов «Громобой» и «Страшно красив» Алекс Петтифер. Он поставил под постом супруги несколько смайлов в виде сердец.

Экс-возлюбленная Ди Каприо обручилась с Петтифером в 2019 году, а спустя почти год они поженились. Со звездой «Титаника» модель встречалась с 2013 года по 2014 год.

Радостное событие произошло и в семье актера Келлана Латса, известного по роли Эмметта Каллена в серии фильмов «Сумерки». У него родилась долгожданная дочь.