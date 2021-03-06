В МИД Армении осудили заявление Ильхама Алиева о коридоре через Зангезуре

Ереван, 6 марта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев срывает трехсторонние договоренности по Карабаху. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Представитель армянского МИД сделала такое заявление в ответ на слова Алиева о коридоре через Зангезур. Ранее азербайджанский президент, выступая на XIV Саммите Организации экономического сотрудничества, заявил, что «новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана — Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны — Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией».

Анна Нагдалян сообщила, что в девятом пункте трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху нет ничего о создании какого-либо коридора.

«Называя Зангезур (Сюникская область Армении. — Прим. ред.) «исторической территорией Азербайджана» и ссылаясь на надуманный «коридор», президент Азербайджана подобным провокационным заявлением намеренно срывает реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января», — считает пресс-секретарь армянского дипведомства.

Нагдалян убеждена, что риторика Алиева не соответствует взятым Азербайджаном обязательствам и является вызовом международному праву.

Федеральное агентство новостей сообщало, что министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону обстановку в НКР.