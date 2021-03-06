Владимир Жириновский устроил бал в честь 8 марта. ФАН-ТВ

5 марта в колонном зале Дома союзов состоялся Русский бал «Мелодия цветов», приуроченный к празднованию Международного женского дня. Мероприятие прошло под эгидой ЛДПР и Института мировых цивилизаций.

Открыл торжество политик Владимир Жириновский, он поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта, а также призвал возродить традицию проведения балов по всей России.

«Балы должны идти по всей стране. Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Пусть вся страна танцует. Чтобы целое поколение выросло, когда идут балы, танцы, культура, и играет музыка. С праздником весны, с праздником радости, любви, чтоб вам было приятно», — заявил Жириновский

В программу вечера вошли танцы и конкурсы, концерт и творческие номера. Все присутствующие женщины получили подарки и весеннее настроение.

«Дорогие женщины, чтобы был мир и теплота в нашем доме. От женского поведения в семье зависит спокойствие мужа, чтобы он спокойно шел на работу, работал, выполнял свой мужской долг, и, конечно, мы все знаем, что молитва матери — она просто делает чудеса. Я преклоняюсь перед всеми женщинами. С праздником вас», — поздравила сенатор Елена Афанасьева

Участвовали в балу только люди, уже переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные от нее.