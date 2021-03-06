Спецназ поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 8 марта. ФАН-ТВ

Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днем. Мужчины навестили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.

«Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Бабушки не могли сдержать слез: торжественное вручение цветов и подарков сопровождал военный оркестр. Музыканты встали под окнами ветеранов и сыграли попурри из маршей на тему песен «На безымянной высоте», «Москва», «Синий платочек».