Переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с психическими проблемами

Лондон, 6 марта. Многие переболевшие COVID-19 люди страдают от нервно-психических и когнитивных расстройств. К такому выводу пришли специалисты из Оксфордского университета Брукса.

Материалы исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. Британские ученые выяснили, что 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Еще 42% больных сталкивались с аффективными расстройствами. Например, с депрессией.

«Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%)», — говорится в исследовании.

Чаще всего психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости, отмечают британские специалисты. Некоторые люди, вылечившиеся от коронавируса, впоследствии жаловались на проблемы с концентрацией и памятью.

По данным на 6 марта, в России выявили 11 022 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб. У 11,7% пациентов нет клинических проявлений инфекции. Еще 15 027 человек успешно прошли курс лечения от коронавирусной инфекции.