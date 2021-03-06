Братья онкобольного Сергея Сафронова обвиняют экстрасенсов в порче

Москва, 6 марта. Известный иллюзионист и экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов борется со смертельным заболеванием — раком лимфатической системы.

Свой диагноз Сафронов раскрыл в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. Иллюзионист рассказал, что ему уже провели экстренную операцию, от которой остался шрам на шее. Сейчас он проходит курс химиотерапии. Телеведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, связывал ли Сергей Сафронов свой тяжелый недуг с действиями экстрасенсов.

Иллюзионист на протяжении 14 лет был главным скептиком и проверял способности магов и колдунов в проекте "Битва экстрасенсов" на ТНТ. В финал попадали лишь те участники, которым удавалось убедить зрителей и комиссию в своих магических умениях. Кудрявцева предположила, что за время работы Сафронова в шоу могли появиться недовольные экстрасенсы, которые решили отомстить ему порчей.

Версию телеведущей разделили близкие иллюзиониста. Так, Андрей Сафронов признался, что первым делом подумал о проклятии, когда узнал диагноз брата.

"Когда я услышал об этом диагнозе, у меня первая мысль была, что это экстрасенсы могли сделать. Мы в этой программе были как скептики, постоянно разоблачали экстрасенсов, и они часто на нас злились и делали очень много плохого. По крайней мере, я в экстрасенсорику верю. Конечно, есть много шарлатанов <…>. Но у меня была мысль, что могли навести порчу" , — подтвердил опасения Кудрявцевой Андрей.

Братья Сафроновы заявили, что продолжат работу и будут выступать, несмотря на смертельное заболевание Сергея. Об этом сообщила представитель артистов.