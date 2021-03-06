Сотрудники Росгвардии спасли людей из-под лавины на Камчатке

Елизово, 6 марта. Стали известны подробности операции по спасению людей из-под лавины, сошедшей 6 марта в районе камчатского города Елизово. Источник ФАН сообщил, что в роли спасателей выступили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся в момент происшествия на маршруте патрулирования.

Получив по радиостанции информацию о том, что в городской черте Елизово сошла мощная лавина и, по предварительным данным, под снегом оказались три человека, росгвардейцы незамедлительно проследовали на место случившегося. Вместе с неравнодушными гражданами и сотрудниками полиции они стали осуществлять поиск людей, находящихся под снегом. В результате совместной работы из-под снежных завалов удалось спасти женщину с ребенком, которые в дальнейшем были доставлены бригадой скорой помощи в ближайшую больницу.