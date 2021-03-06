Более 130 млн рублей инвестировали в развитие курской промышленности

Курск, 6 марта. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в этом году в регионе частично продолжат субсидировать затраты предприятий на приобретение нового оборудования для развития и модернизации производства.

В пресс-службе отчитались, что для их поддержки выделяются деньги как из федерального, так и регионального бюджета. Общий объем инвестиций составляет более 130 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области будет построен завод по выпуску железа за 40 млрд рублей. Предприятие начнет работать в первой половине 2024 года.