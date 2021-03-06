Рудковская потребовала компенсацию за уход Косторной из «Ангелов Плющенко»

Москва, 6 марта. Продюсер Яна Рудковская заявила, что за переход фигуристки Алены Косторной из «Ангелов Плющенко» в группу Этери Тутберидзе придется выплатить компенсацию.

По словам супруги тренера и фигуриста Евгения Плющенко, у него и клуба нет контракта с несовершеннолетней Косторной, зато подписан договор с ее матерью. Если отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта хочет заполучить спортсменку, потребуется выплата «Ангелам Плющенко».

«Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну, или кто-то заплатит», — потребовала Рудковская.

Продюсер подчеркнула, что с Косторной клуб ее мужа расстался на хорошей ноте. Они обсудили все проблемы и дали девушке необходимые контакты, передает «Спорт-Экспресс».

Косторная в июле 2020 года ушла от Тутберидзе и начала тренироваться с Плющенко. В недавнем финале Кубка России переболевшую коронавирусом фигуристку обошла Елизавета Туктамышева.