Решетников рассказал о планах на строительство транспортного обхода Кемерова

Кемерово, 6 марта. Строительство транспортного обхода Кемерова предполагает условия государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Стоимость проекта оценивается в 42 млрд рублей, он является ключевым для принятой в субботу программы социально-экономического развития региона. Половину средств планируется направить из федерального бюджета, а вторую часть — привлечь в рамках государственно-частного партнерства.

Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Маршрут транзитного транспорта, проезжающего по федеральной трассе Р255 «Сибирь», проходит по центральным улицам города. Объездная позволит улучшить транспортную ситуацию и снизить выбросы в атмосферу.

В субботу Кемерово посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе совещания он обозначил планы по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали. Пока что пропускная способность на участках магистралей находится на неудовлетворительном уровне. До 2024 года запланирован рост показателя на 25% — до 180 млн тонн. Уже в текущем году запланировано завершить первый этап модернизации этих веток.