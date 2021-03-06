Певица Слава решила похудеть, чтобы прогулять 300 тысяч рублей в ресторане

Москва, 6 марта. Знаменитая певица Слава (Анастасия Сланевская) заключила с помощником пари. Если звезда сможет избавиться от лишних килограммов, получит 300 тысяч рублей.

Исполнительница пожаловалась, что лишний вес мешает ей жить, концертные костюмы трещат по швам, а от вкусной еды она не может отказаться. Тем более что дома ее сытно кормит возлюбленный, бизнесмен Анатолий Данилицкий. Даже в райдерах Славы на первых позициях стоят угощения.

«Не знаю, начала жрать, как свинья. Люблю покушать, а времени на спортзал нет», — пожаловалась исполнительница в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

Певица попыталась избавиться от лишних семи килограммов уборкой — отказалась от домработниц. Но и это не помогло. Хотя Слава корит дочь Александру за то, что та нанимает людей разгребать завалы в московской квартире.

Отчаявшаяся Слава заключила пари с помощником. Она решила худеть ради вознаграждения в размере 300 тысяч рублей, которые собирается прогулять в ресторане.

Примечательно, что в деньгах артистка, по ее словам, не нуждается даже в период пандемии и ограничительных мер. За выступление на корпоративе Слава сейчас просит 750 тысяч рублей. Хотя раньше зарабатывала в два раза больше.