Луганск, 6 марта. Подразделения ВСУ в ближайшее время получат партию ручных гранатометов французского производства для их дальнейшего использования в Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга для СМИ.

«В феврале 2021 года Украина договорилась с Францией о поставке 60 гранатометов APILAS в подразделения сил специальных операций, которые в течение двух месяцев должны протестировать данное вооружение», — отметил представитель НМ Луганской Народной Республики.

По словам Осадчего, бойцы ВСУ намерены оценить пригодность французских гранатометов для совершения диверсионных актов в зоне внутриукраинского конфликта.

Ранее сообщалось, каким образом украинские власти намерены переводить оборонно-промышленный комплекс страны на стандарты НАТО.