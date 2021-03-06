Роскосмос вложится в повышение надежности ракетно-космической техники

Москва, 6 марта. Государственная корпорация Роскосмос планирует значительно вложиться в повышение надежности оборудования, как стало известно из данных госзакупок.

Речь идет об улучшении характеристик техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации до 2025 года. На повышение надежности ракет Роскосмос хочет потратить более 1 миллиарда рублей.

«Целью оказания услуг является реализация мероприятий по повышению (поддержанию) надежности серийной (эксплуатируемой) ракетно-космической техники», — говорится в документах тендера.

В документах среди такого оборудования фигурируют ракеты-носители типа 14А14, «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и «Фрегат». Госконтракт будет заключен в рамках федеральной космической программы.

Ранее стало известно, что Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства. О соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаил Мишустина рассказал ФАН. Соглашение между двумя странами позволит укрепить дружественные отношения и поспособствует использованию космического пространства в мирных целях.