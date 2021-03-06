Экс-солист группы «Челси» Бородин раскрыл свою роль в карьере Насти Ивлеевой

Москва, 6 марта. Певец Арсений Бородин познакомился с Настей Ивлеевой почти 10 лет назад, когда о ней еще никто не знал. Звезда работала хостес в ночном клубе и даже не грезила о карьере в Москве.

Сейчас Настя Ивлеева — популярный блогер с миллионной аудиторией и звезда трэвел-шоу «Орел и решка». Однако карьере девушки сильно поспособствовал ее эск-бойфренд, певец Арсений Бородин. Он познакомился с Ивлеевой в одном из петербургских ночных клубов, где она работала хостес.

Эффектная блондинка сразу понравилась Бородину, и у них завязалась переписка. По словам певца, при первой же встрече он рассмотрел потенциал Ивлеевой и начал уговаривать ее поехать в Москву. Он почти ежедневно присылал ей сообщения с призывом «перестать тратить жизнь на фигню и заняться тем, что действительно должна делать».

Бородин вспоминает, что Настя долгое время считала слова о карьере в Москве полной глупостью и предпочитала отшучиваться. Однако в 2015 году девушка приняла судьбоносное решение и согласилась на переезд. Уже в столице между Бородином и Ивлеевой вспыхнул настоящий роман, однако эти отношения не продлились долго.

Кроме отношений с Ивлеевой в YouTube-шоу «Хочу с…» Арсений Бородин рассказал о сложном периоде своей жизни после ухода из группы «Челси». Он надеялся, что карьера пойдет в гору, однако получил только депрессию, проблемы с алкоголем и лишним весом.