Штраф за шашлыки на даче: юрист напомнила о нововведениях этого года

Тула, 6 марта. За окном с каждым днем теплее и многие уже сейчас начинают выбираться на природу. Ну, а какой пикник без ароматного мяса на костре?

Решив себя побаловать кулинарными изысками на свежем воздухе, приготовленными на открытом огне, надо помнить, что в 2021 году вступили в силу новые правила (согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

О том, как правильно себя вести во время этого процесса, что должно быть под рукой, какие предъявляются требования, а также какое наказание предусмотрено для нарушителей — рассказала ФАН юрист из Тульского региона Елена Веленцева.

«Теперь для этого процесса должно быть предусмотрено на приусадебном участке специальное место в виде котлована. Например, ров или яма, глубиной не менее 30 сантиметров и не более одного метра в диаметре. Или же площадка с прочно установленной на ней емкостью. Это может быть мангал или бочка, объемом не более одного кубического метра», — говорит Елена.

Расположено такое место должно быть на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего объекта. Например, до хвойного леса должно быть расстояние минимум 100 метров. Если же лес лиственный, то достаточно и 30 метров. Территория вокруг места пикника с использованием открытого огня должна быть очищена в радиусе десяти метров от сухих веток и деревьев, а также различных горючих материалов.

«Человек, использующий открытый огонь, должен быть обеспечен средствами для ликвидации горения, а также мобильным телефоном. Чтобы в случае беды незамедлительно вызвать пожарных»,— продолжает собеседник ФАН.

Если вы готовите пищу на открытом огне на мангале или же в специальной жаровне, то достаточно отступить пять метров от дома и хозяйственных построек. И помните, что штраф за нарушение этих правил для физических лиц составляет от двух до трех тысяч рублей.