Египетские СМИ поставили Россию на первое место среди ядерных держав

Каир, 6 марта. Среди всех государств, обладающих ракетно-ядерным оружием, Россия является самым могущественным.

Об этом пишет египетское издание Sasapost, пересказ публикации представляет NewInform.

По мнению составителей рейтинга, Россия является ядерной державой номер один с большим преимуществом. ВС РФ располагают самым большим количеством ядерных боеголовок, их число достигает 6,5 тысяч. Кроме того, из всех стран «ядерного клуба» только Россия обладает современными и совершенными средствами его доставки, наземного, морского и воздушного базирования.

На второе место авторы Sasapost поставили США, объяснив это внушительным количеством американских ядерных боеголовок, оценив его в 6185 единиц. Египетские журналисты напомнили, что США остаются единственной страной, которая использовала атомное оружие, осуществив бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Третье место в «ядерном» рейтинге досталось Франции, за счет наличия 290 ядерных зарядов и возможности их доставки носителями двух типов, авиационными и подводными. Китай с 320 атомными боеголовками занял четвертое место, на пятом оказалась Великобритания. Также в список египетского СМИ попали Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея и Иран.

Ранее сообщалось, что новое ракетное вооружение ВС РФ способно уничтожить атомный авианосец вероятного противника одним ударом.