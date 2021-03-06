Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева пережила клиническую смерть

Москва, 6 марта. Народная артистка России Елена Яковлева рассказала об операции, во время которой ее сердце остановилось. Звезда сериала «Каменская» пережила клиническую смерть.

По словам актрисы, инцидент произошел несколько лет назад. Яковлевой стало плохо во время спектакля. Скорая увезла ее в больницу, где диагностировали скрытую язву желудка.

Хирурги принялись за срочную операцию под наркозом, но сердце актрисы не выдержало и перестало биться. Врачам удалось вернуть Яковлеву к жизни, но несколько мгновений она словно бы летела по тоннелю.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — рассказала актриса.

К врачам она впоследствии обращалась не раз. То из-за сломанных ребер, то из-за потери голоса. Кроме того, звезда прибегала к услугам косметологов, чтобы сделать «уколы красоты» и подтяжку лица, передает StarHit.

Яковлевой накануне исполнилось 60 лет. В последнее время в центре внимания находится ее эпатажный сын Денис, увлекающийся культуризмом и татуировками.