Президент Украины поблагодарил США за санкции против олигарха Коломойского

Киев, 6 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность властям США за «помощь в борьбе с олигархами».

Об этом рассказала пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook-аккаунте. В сообщении говорится, что на Украине намерены бороться с системой, в которой «господствуют олигархи», и укреплять отношения со стратегическими партнерами типа США.

«Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения», — говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении также указывается, что Зеленский приложил больше усилий в борьбе с олигархами, чем «любой из предыдущих президентов».

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о санкциях США против украинского предпринимателя Игоря Коломойского.