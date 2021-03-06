Президент Египта прибыл в Судан с рабочим визитом

Хартум, 6 марта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудит региональные проблемы с главой переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Пресс-секретарь главы государства Бассам Ради сообщил, что лидер прибыл в Хартум с однодневным официальным визитом. В его делегацию также вошел министр иностранных дел Египта Самех Шукри и начальник Главной разведывательной службы Аббас Камель.

Целью поездки является поддержка Судана во время кризиса и нахождение консенсуса в вопросах, представляющих взаимный интерес. В рамках визита планируется провести встречу с Абдель Фаттахом аль-Бурханом, на которой политики обсудят документ, конкретизирующий границы Судана, и ситуацию в Красном море.

Еще одной темой разговора президента Египта и главы переходного Суверенного совета станет Великая плотина «Возрождение» (Хидасэ). Ранее Эфиопия заявила, что согласна продолжить переговоры и заключить договор по эксплуатации сооружения.

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