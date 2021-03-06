Мать Андрея Миронова взбунтовалась против брака актера с дважды разведенной Фатеевой

Москва, 6 марта. Легенда советского кино Андрей Миронов был влюблен в свою коллегу, актрису Наталью Фатееву. Однако мать артиста была против брака своего сына с дважды разведенной женщиной.

Миронов и Фатеева познакомились в 1962 году на съемках фильма Генриха Оганесяна «Три плюс два». Артист с первого взгляда влюбился в свою партнершу по картине и буквально носил ее на руках. Актеры жили в одной комнате на протяжении трех месяцев, пока длились съемки. К удивлению многих коллег, роман Миронова и Фатеевой продолжился и по возвращении в Москву.

В столице актриса часто навещала возлюбленного в его коммуналке в Волковом переулке. Отдельной жилплощадью актера обеспечили родители еще в студенческие годы. Миронов долго уговаривал артистку выйти за него замуж. Она не выдержала натиска и в итоге сказала заветное «да».

К этому моменту за плечами Натальи Фатеевой было уже два неудачных брака — с актером Леонидом Тарабариновым и режиссером Владимиром Басовым, от последнего она даже родила сына.

«После тяжелого разрыва с Басовым Андрюша мою душу очень отогрел. Хотя он и не имел богатства, опыта душевного, но с Мироновым было очень хорошо», — вспоминала актриса об отношениях с Мироновым.

Андрей Миронов не скрывал своего счастья и начал активно готовиться к свадьбе. Мать артиста была возмущена выбором сына: дважды разведенная женщина, да еще с ребенком. Последней каплей стал приезд Фатеевой с трехлетним сыном на дачу Мироновых. Ребенок, когда увидел дом, во весь голос закричал: «Мама, это что, наша будет дача?».

Родительница актера этого стерпеть не могла, поэтому приложила все силы, чтобы расстроить свадьбу. Она отговорила Андрея Миронова от брака. Как вспоминал его брат Кирилл Ласкари, расставание с Фатеевой далось актеру тяжело, он буквально рыдал.

Андрею Миронову 7 марта 2021 года могло бы исполниться 80 лет. Легендарный артист ушел из жизни 34 года назад — в августе 1987 года. Недавно журналисты побывали на его могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.