Грипп повышает вероятность инфаркта в шесть раз

Москва, 6 марта. Заражение гриппом шестикратно повышает риск инфаркта миокарда при заболеваниях сосудов и сердца, рассказал академик РАН Николай Брико.

Снизить вероятность развития осложнений у перенесших инсульт пациентов поможет вакцинация. Прививка от гриппа рекомендована также людям с таким эндокринным недугом, как диабет, отметил специалист.

С болезнями сердца сталкивается почти половина перенесших коронавирус граждан. Во время критической фазы COVID-19 в организме наблюдается повышенный уровень тропонина, который выделяется при наличии воспаления в артерии.