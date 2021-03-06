Опрос по поводу памятника на Лубянке как воплощение чьей-то мечты о новой гражданской войне

Ну что, народ, вы уже определились, за кого вы — за Александра Невского или же Феликса Эдмундовича Дзержинского? Впрочем, неважно. У меня для вас очень плохие новости. Вас развели. Как кроликов.

Многим с самого начала было понятно, что идея опроса по поводу того, кому поставить памятник на Лубянской площади, была чистейшей воды информационной диверсией. Мерзким вбросом в общество, сделанным лишь для того, чтобы лишний раз его расколоть и устроить в интернете очередную «священную войну». Причем между своими. Между теми, у кого особых разногласий нет. Эдакая попытка устроить гражданскую войну в миниатюре. Наверно, тем, кто все это затеял, было очень жаль, что стороны в этой войне могут махать шашками только виртуальными, а не настоящими. Ведь так сильно хотелось крови…

Главный бенефициар сего действа недавно сам во всем признался. Это — Алексей Алексеевич Венедиктов, бессменный главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и самый главный «оппозиционный журналист страны». В передаче «Тузы» он и писатель Дмитрий Быков обсуждали всю эту историю с опросом, и Дмитрий Быков удовлетворенно сказал, что все это — «искусственное противопоставление», на что Алексей Венедиктов довольно ответил: «Мы старались!». Вот, собственно, все и стало на свои места. Аккуратно и по полочкам. Если честно, я даже не ожидал такого откровенного признания, все-таки была надежда хоть на какое-то условное соблюдение приличий. Но эти ребята даже и не думают прятаться и не собираются скрывать своих целей.

Алексей Венедиктов попросту использовал свое служебное положение, так как является председателем Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы. Вам понравилось, как этот гражданин собирается развивать «гражданское общество»? Мне вот очень. И даже стало понятно, каким Венедиктов видит это «гражданское общество» после того, как оно достаточным образом «разовьется»: расколотым, противопоставленным друг другу, озлобленным и переполненным ненавистью. Причем по абсолютно пустым и надуманным поводам. Вот таким, как это голосование. На самом деле это была всего лишь тренировка. И крайне жаль, что она прошла вполне себе успешно. Потому что даже умные люди, между которыми нет никаких противоречий, готовы были вцепиться друг другу в горло. А Алексей Алексеевич Венедиктов радостно хлопал в ладошки и светил в улыбке своими конскими зубами.

Мы все это уже проходили и не раз. Проходили с кровью, болью, фактической потерей государства и дальнейшим его восстановлением из руин. После 1917 года общество разделилось на красных и белых, а также на великое множество различных группировок поменьше. И со всех сторон были обычные русские люди — аристократы, интеллигенция, крестьяне, рабочие и военные. Хорошие русские люди, которые мечтали о счастливом будущем для своей страны, на какой бы стороне ни находились. И все эти хорошие люди были увлеченно заняты тем, что во имя своих идей самозабвенно убивали друг друга. Я не хочу сейчас копаться в том, кто был прав, а кто нет. Это неважно. Важно лишь количество крови, которое пролилось тогда со всех сторон. Важно то, что страна оказалась полностью разрушенной, а для ее восстановления понадобились долгие годы и огромные усилия всего народа.

И потом, в 1991 году, нас всех снова разделили. И опять не обошлось без крови. Конечно, ее количество было меньше, чем пролитое тогда, во время Гражданской войны, но потери государства во всем снова оказались колоссальными. Потери людские, особенно учитывая последствия в виде огромной демографической ямы, потери территориальные, причем помимо национальных республик были потеряны и исконно русские территории, а русские люди на этих территориях оказались брошены на произвол судьбы. Была потеряна промышленность, разрушено сельское хозяйство. Из всего это страна только начинает выбираться. Медленно и с проблемами. До какого-то более или менее полного восстановления еще очень и очень далеко. И снова кому-то неймется.

Ну вот не нравится им, что Россия пытается отряхнуть с себя груз всех политических потрясений XX века. Неважно, каких именно: того, что произошло после 1917 года, или же того, что случилось со страной после 1991-го. Кому-то снова хочется столкнуть народ лбами в очередной бессмысленной бойне. Это их мечта. А опрос по поводу того, какой памятник поставить на Лубянской площади, — лишь моделирование этой мечты. С явным прицелом на то, чтобы в будущем устроить это противостояние уже по-настоящему и с кровью.

Удивительно, что этот опрос вообще каким-то образом допустили. Ведь вроде бы много умных людей и достаточное их количество находится в той комиссии, что возглавляет господин Венедиктов. Неужели они настолько слепы, что не видели, к чему это все может привести? Спасибо Сергею Собянину, что он своим распоряжением попросту остановил эту диверсию. Но очень жаль, что эта история может повториться в любой момент, потому что в общественных институтах Москвы заседают и руководят такие, как Алексей Алексеевич Венедиктов, который когда-то учил школьников, как любить КПСС, а затем превратился в ненавистника СССР и «убежденного оппозиционера».

Видать, предательство у таких людей в крови.