Калининградская область прогнозирует восстановление турпотока в 2021 году

Калининград, 6 марта. Власти Калининградской области планируют загрузить отели летом 2021 года на 90%, многие гостиницы и санатории забронированы.

Желающим отдохнуть в регионе посоветовали позаботиться о бронировании заранее. Особенно это касается топовых отелей и гостиниц на побережье, передает ТАСС слова заместителя министра по культуре и туризму области Дениса Миронюка.

В Калининградской области расположено около 300 отелей, гостиниц, санаториев разной категории. На мартовские праздники забронировано до 85% коллективных средств размещения в регионе, что говорит о возвращении спроса на отдых в области. Пик спроса приходится на летний период, когда заполняются отели и гостиницы на побережье Балтийского моря.

Калининградская область может предложить туристам не только отдых и исторические туры, но и гастрономические маршруты. Балтийская кухня является региональным брендом области, заявил Миронюк.

В Калининградской области прошло первенство России по шорт-треку. В Гусев приехало более 100 спортсменов из 15 городов страны. В соревновании принимали участие сильнейшие спортсмены в этой дисциплине в возрастной категории от 15 до 19 лет.