Тюменские медики спасли мужчину с глаукомой обоих глаз

Тюмень, 6 марта. Российские медики оказали квалифицированную помощь 45-летнему жителю Тюмени, страдавшему глаукомой обоих глаз.

Мужчина прошел процедуру селективной трабекулопластики. Это щадящий метод лазерного лечения, снижающий внутриглазное давление. Медики диагностировали мужчине глаукому около года назад. Ему назначали консервативное лечение. Однако, как впоследствии выяснилось, этого оказалось недостаточно. Мужчине сделали селективную трабекулопластику прямо в день обращения в Областной офтальмологический диспансер Тюмени.

Глаукома очень опасна, так как больные не сразу понимают, что с их зрением что-то не так. Медики рекомендуют мужчинам и женщинам старше 40 лет ежегодно проходить осмотр, чтобы исключить риск развития этого заболевания. Всемирный день борьбы с глаукомой отмечают 6 марта.

Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открыли в Кургане. Предоставлять пациентам квалифицированную медпомощь будут врачи из других российских регионов. Специально для них в Кургане приобрели недвижимость. Работа медиков будет организована вахтовым методом.