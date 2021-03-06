Forbes: США загоняют себя в ядерную ловушку из-за страха перед Россией

Вашингтон, 6 марта. Сокращение расходов на модернизацию ядерного оружия и средств его доставки могут загнать США в ловушку. К такому выводу пришли эксперты американского издания Forbes.

По мнению аналитиков, региональный кризис с участием Пекина или Москвы может быстро перерасти в масштабный конфликт с применением ядерного оружия. При этом администрация американского президента Джо Байдена планирует пересмотреть программу модернизации ядерных сил США, чтобы урезать эту статью расходов, передает «ПолитРоссия».

В настоящее время США не могут определиться с дальнейшей стратегией развития вооружений. Эксперты отмечают, что ядерное оружие является дорогостоящей страховкой, которую практически невозможно использовать в локальных конфликтах. При этом Вашингтон не намерен отказываться участия в войнах с применением обычного оружия.

В то же время ядерные ракеты нет смысла применять против России, Китая и других обладателей стратегического вооружения, так как ответный удар приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

«Мы должны планировать ядерные кошмары. Нам также необходимо разумно и творчески подумать о том, как их избежать», — уверены аналитики.

Ранее американские эксперты заявили, что ядерное оружие не поможет странам НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией. По их мнению, применение ядерного оружия НАТО обернется для Европы катастрофическими последствиями и не нанесет серьезного ущерба России.