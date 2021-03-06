Обнаружен свидетельствующий о наличии опасных заболеваний «безобидный» симптом

Москва, 6 марта. Внезапное онемение рук и ног может сигнализировать о наличии ряда серьезных заболеваний, уверена врач-терапевт Ирина Ескова.

Странные ощущения в руках и ногах могут быть первыми предвестниками сахарного диабета, рассеянного склероза, ревматоидного артрита или облитерирующего эндартериита. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

Как правило, неприятное ощущение в ногах появляется после долгого нахождения в неудобной позе. В такие моменты происходит сдавливание нервных волокон. При смене положения онемение конечностей должно уйти. В случае, если человек испытывает его довольно часто, это является поводом для обращения к врачу.

«При рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия — опасный процесс, при котором страдают нервные корешки, что приводит к онемению», — отметила она в эфире «Пятого канала».

Кроме того, онемение может быть симптомом болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. При отсутствии лечения у человека может развиться гангрена, предостерегла терапевт. Кроме того, неприятные ощущения в ногах и руках могут сигнализировать о болезнях позвоночника, проблемами с давлением и гипертоническими кризами.

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