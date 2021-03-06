Известный блогер в день рождения актера Бурунова назвал его главный секрет успеха

Секрет успеха актера Сергея Бурунова — в его работоспособности. Таким мнением с ФАН поделился блогер Вадим Манукян.

Сегодня российскому актеру Сергею Бурунову, знакомому российским зрителям по комедийным сериалам «Полицейский с рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Звоните ДиКаприо!» и многим другим проектам, исполняется 45 лет.

Вадим Манукян поздравил артиста с днем рождения и раскрыл его секрет успеха.

«Бурунов — это настоящее явление. Я уже говорил о том, что по уровню мастерства он сравним с французским актером Луи де Фюнесом. Оба очень долго пробивались к своему зрителю. Сергей Бурунов очень работоспособный. Он никогда не отказывался от съемок в разных фильмах, и его, наконец, разглядели режиссеры. Хочу пожелать Сергею не снижать планку, которая сегодня им поднята очень высоко. Здоровья ему богатырского и никогда не терять веры в себя!» — пожелал звездный блогер.

Манукян отметил, что в день рождения артиста ходил в кинотеатр на новый фильм с его участием.

«Только вышел из кино. Ходил на фильм «Пара из будущего» c Сергеем Буруновым в главной роли. Блистательный дуэт с Марией Ароновой. А в прошлом месяце посмотрел фильм «Родные» с его же участием. Рад, что сегодня он снимается в столь глубоком кино. Ну и нынешняя фактура Бурунова идеально соответствует съемкам в качестве характерного персонажа», — сказал эксперт.

Ранее в комментарии ФАН актриса Мария Миронова назвала комедию «Пара из будущего» с участием Сергея Бурунова мужским фильмом. Актриса также предположила, что фильм может быть связан с какой-то личной историей режиссера Алексея Нужного или с историей близкого ему человека.

Российская комедия о попадающей в прошлое супружеской паре на грани развода вышла в широкий прокат 4 марта.