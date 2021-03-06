NI: Россия вооружит армию будущего инновационными технологиями

Вашингтон, 6 марта. Российские планы масштабной и продуманной модернизации Вооруженных сил призваны обеспечить РФ превосходство в конфликте с любым противником за счет технологического преимущества.

К такому выводу приходит эксперт американского издания The National Interest, пересказ публикации приводит «ПолитРоссия». Автор статьи, известный военный аналитик Питер Сучиу обращает внимание на стремление России побеждать в войнах будущего не путем больших жертв, но с помощью нового оружия и самой современной техники.

Среди наиболее передовых военных разработок России Сучиу отмечает новый автомат Калашникова и экипировку «Ратник», восхищаясь характеристиками последней.

«Этот новейший комплект включает в себя легкие, но прочные бронежилеты, призванные обеспечить надежную защиту до 90 % тела бойца», — пишет эксперт.

Кроме того, автор NI напоминает о высоких тактико-технических характеристиках автомата АК-12, который уже испытывается в частях Южного военного округа РФ. Надежная защита и отличное вооружение, а также масштабное насыщение подразделений новейшей боевой техникой делают из бойцов российской армии подлинных солдат будущего, резюмирует Сучиу.

Ранее сообщалось, что российская армейская экипировка получит систему автономного обогрева, эффективную при самых сильных морозах.