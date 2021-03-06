Завершена спасательная операция на месте схода лавины-убийцы на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 марта. Сотрудники МЧС несколько часов проводили операцию по поиску и спасению пострадавших от схода лавины. Живыми удалось найти двух человек, работы на месте ЧП прекращены.

Согласно данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, огромная масса снега обрушилась со склона сопки на улицу Сопочная. В месте схода лавины были три человека. На помощь бросились очевидцы, чуть позже подъехало несколько десятков спасателей.

Жертвой происшествия стал мужчина 1973 г.р. Из-под снежной массы достали восьмилетнюю девочку и женщину. Их оперативно отвезли в медучреждение. Женщина сейчас находится в реанимации, сообщил ФАН.

Позднее в толще снега было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. После окончания поисковой операции спасатели обеспечили принудительный сброс снежной массы недалеко от места инцидента, чтобы минимизировать риск схода лавины.