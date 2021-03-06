Эпоха возрождения: в Крыму назначен казачий атаман



В Крыму появился официальный казачий атаман. Им стал полковник Антон Сироткин, который управлял созданным в январе казачьим войском на правах исполняющего обязанности. Теперь он полноценно вступил в свои права, приказ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Любо, атаман! Для Крыма и казаков полуострова это впервые!» — поприветствовали назначение в Крымском окружном казачьем обществе.

Под руководством Антона Сироткина сейчас объединены более 5000 реестровых казаков из Севастополя и Крыма.

«Сегодня российское казачество, и вместе с ним Черноморское казачье войско, переживает эпоху возрождения, формирования инфраструктуры и стратегических ориентиров развития. После многих десятков лет гонений, расказачивания, нанесших физическую и моральную травму не одному поколению казаков, наконец созданы условия для развития в новом историческом периоде», ― сообщили ФАН в Крымском окружном казачьем обществе.

Там добавили, что Антон Сироткин — участник Крымской весны, который внес большой вклад в возрождение казачества на полуострове.

Казаки оставили заметный след в крымской истории. Именно эти подразделения наряду со всеми участвовали в первой обороне Севастополя. Они воевали со смелостью и удалью. Так, например, 8 ноября 1854 года один из отрядов казаков, сняв французских часовых, захватил целую мортирную батарею и силой пленных снял орудия и доставил три шестипудовых ствола мортир в распоряжение собственной части.

История современного крымского казачества, как и казаков стран СНГ, начинается с 1991 года, когда вышел указ о реабилитации репрессированных народов.

Вместе с атаманом Черноморского казачьего войска Владимир Путин назначил также командующего Терского казачьего войска в Кабардино-Балкарии. Им стал бывший заместитель командира авиаотряда ставропольского краевого управления Росгвардии полковник Виталий Кузнецов.

Всего на данный момент в России действует 12 реестровых казачьих войск.