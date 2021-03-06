Армянская оппозиция устроила митинг около здания парламента в Ереване

Ереван, 6 марта. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали митинг около здания парламента на проспекте маршала Баграмяна. Об этом сообщают СМИ.

Сейчас обстановка в Ереване спокойная. Согласно полученной информации, на акцию пришли около двух тысяч граждан. К зданию законодательного органа стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. Однако они не имеют при себе орудия и защитной экипировки. В сторону места проведения акции также движется группа отставных военных.

Федеральное агентство новостей сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события в Армении – внутренним делом республики.