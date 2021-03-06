Эксперты оценили тактику женщин при игре на бирже

Москва, 6 марта. Доля женщин среди игроков бирж за последние пару лет увеличилась в два раза. На данный момент они проводят 30% от общего объема сделок.

Большая часть участников начинает играть на бирже с небольшим капиталом — как правило, до 10 000 рублей. Однако женщины и мужчины по-разному распределяют бюджет и в целом придерживаются разных стратегий.

Так, от природы более склонные к риску мужчины, как правило, чаще добавляют более агрессивные инструменты с свой портфель. Мужчины также готовы быстро дать ответ: участвовать в конкретной идее или нет. Тогда как женщина всегда возьмет паузу для того, чтобы обдумать, сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» начальник отдела по работе с состоятельными клиентами в инвестиционной компании Ольга Бородина.

Также женщины чаще отдают свой счет в доверительное управление брокерам, которые за комиссию решают, во что вкладывать средства.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы Московской биржи и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Теперь торги стартуют в 7:00 по московскому времени, а не в 10:00.