Израиль выступил за сохранение хороших отношений с Россией

Иерусалим, 6 марта. Израиль должен сохранить хорошие отношения с Россией, поскольку обе страны объединяют общие интересы, сообщил руководитель оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид.

По словам израильского политика, сотрудничество между странами основывается на общих интересах. Это касается вопросов безопасности в ближневосточном регионе. Плюс ко всему Иерусалим заинтересован в поддержании стабильности на территории Сирии.

«А у России есть сильное и важное присутствие в Сирии», — сообщил Лапид.

Глава израильской партии подчеркнул, что Москву и Иерусалим также объединяют крепкие экономические связи.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Туниса ранее обвинил Израиль и евреев в проблемах страны.